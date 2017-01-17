«غرفة جدة»: إنشاء هيئة للعقار تَحُدُّ من التحايل في العرض والطلب

تواصل – واس:

أكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، خالد بن عبدالعزيز الغامدي، أن صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للعقار، تمثل مرجعية ترعى شؤون القطاع العقاري، وتعمل على تطويره والرفع من مستواه بإيجاد قاعدة معلومات ترصد العاملين في القطاع، وشغله بالكوادر السعودية المؤهلة؛ ما يسهم في تحسين بيئة العمل العقاري بمختلف صوره وأشكاله.

وأشار إلى أن إنشاء الهيئة هو استشراف للمشروعات العقارية ذات الجودة العالية، بجانب إشراك القطاع الخاص في مثل هذه الاستثمارات ذات القيمة المضافة على الاقتصاد السعودي؛ ما يوفر من زيادة فرص العمل المجزية في هذا القطاع الحيوي.

وأفاد الغامدي أن الهيئة العامة للعقار ستَحُدُّ من ظاهرة التحايل والتدليس في العرض والطلب في السوق العقاري، مشيراً إلى أن هذا القطاع يشهد معدلات نمو مرتفعة في قطاع البناء والسكن، وقيام المشاريع العمرانية، وما يرتبط بها من تزايد الطلب على الوحدات السكنية، ومشاريع البنى التحتية.