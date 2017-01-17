ظهور نوع جديد من إنفلونزا الطيور شمال ألمانيا

تواصل – وكالات:

أعلن المركز الوطني الألماني لأمراض الحيوانات، الثلاثاء، أن انتشار مرض إنفلونزا الطيور في شمال ألمانيا، هذا الأسبوع، يتعلق بنوع جديد من الفيروس يطلق عليها “إتش5 إن5″، وهذه هي المرة الأولى التي يتأكد فيها ظهور هذه السلالة في مزرعة ألمانية.

وقال معهد فردريتش ليوفلر، إن فيروس “إتش5إن5” تأكد وجوده في مزرعة ألمانية للديوك الرومية في شتاينبرغ بولاية شلسفيغ هولشتاين الشمالية.

وأوضح المعهد: أن هذا النوع رصد من قبل في الطيور البرية في هولندا، وإيطاليا، والجبل الأسود، وكرواتيا، وعثر عليه كذلك بين الطيور البرية في ألمانيا هذا الأسبوع، بحسب سكاي نيوز.

وتابع: أنه لن يغير تقييمه لخطر مرض إنفلونزا الطيور، وأضاف أنه ليس هناك حالات مسجلة لانتقال هذا النوع من الفيروس إلى البشر.

ووجد فيروس (إتش5 إن8) الأشد عدوى بين مئات من الطيور البرية في ألمانيا في الأسابيع الماضية، كما ظهر في مزارع رغم قواعد النظافة المشددة، وأوامر بإبقاء الطيور في أماكن مغلقة في المناطق المعرضة للخطر.

لكن انتشار المرض في ألمانيا أقل بكثير منه في فرنسا، حيث تم إعدام نحو 800 ألف بطة، بعد أن أصاب المرض مزارعَ في جنوب غرب فرنسا، المنطقة المشهورة بإنتاج كبد الإوز (فواغرا) الفرنسي الشهير.