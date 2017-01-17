 بحضور المحافظ.. «تعاوني الطائف» يُكرِّم 811 من المُسلمين الجدد (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

بحضور المحافظ.. «تعاوني الطائف» يُكرِّم 811 من المُسلمين الجدد (صور)

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بحضور المحافظ.. «تعاوني الطائف» يُكرِّم 811 من المُسلمين الجدد (صور)

تواصل – الطائف:

كرَّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الطائف، المسلمين الذين أعلنوا إسلامهم خلال العام 1437هـ وعددهم 811 مسلماً، بحضور المحافظ سعد بن مقبل الميموني، وشيوخ بارزين، ورجال أعمال وإعلام.

وأشاد رئيس مجلس إدارة تعاوني الطائف الدكتور إبراهيم المالكي، بجهود المكتب ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما توليه وزارة الشؤون الإسلامية ممثلةً بفرع مكة المكرمة من عناية واهتمام بالمكاتب التعاونية، مُقدماً شكره للداعمين.

من جانبه، أكَّد الميموني أهمية المكاتب التعاونية في تقديم البرامج التي تُظهر الإسلام الحقيقي بوجهه المعتدل، ناقلاً تحيات ومشاعر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حفظه الله.

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