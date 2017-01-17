 الذهب يتراجع والدولار يتعافى | صحيفة تواصل الالكترونية

الذهب يتراجع والدولار يتعافى

0
الذهب يتراجع والدولار يتعافى

تواصل ـ وكالات:

انخفض الذهب، اليوم الثلاثاء، من أعلى مستوياته في شهرين، مع تقييم المستثمرين لأولى الخطوات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار سياساته، وتعافي الدولار من مستويات متدنية سجلها مؤخراً.

ودفع إعلان “ترامب” الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي أمس وغياب تفاصيل سياسته مستثمرين للجوء إلى الذهب كاستثمار بديل في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والمالية.

وارتفع المعدن إلى أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر خلال جلسة الثلاثاء قبل أن يبدد مكاسبه، بحسب “رويترز”.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 1135 بتوقيت “جرينتش” 0.4% إلى 1211.86 دولار للأوقية “الأونصة”، فيما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة بنفس النسبة إلى 1212 دولاراً للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2% إلى 100.340، وفي الجلسة السابقة بلغ المؤشر 99.899، مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من 7 أسابيع.

شاهد ايضا

تعيين مستشار مالي لتخصيص شركات «مطاحن الدقيق»

تعيين مستشار مالي لتخصيص شركات «مطاحن الدقيق»

استمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب هبوط الدولار وخفض الإنتاج

استمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب هبوط الدولار وخفض الإنتاج

«الحقيل»: الناتج الإجمالي لقطاع العقار 128 مليار ريال

«الحقيل»: الناتج الإجمالي لقطاع العقار 128 مليار ريال

«فيش»: احتياطي «أرامكو» يُنتج 3.7 مليار برميل سنوياً لمدة 70 عاماً

«فيش»: احتياطي «أرامكو» يُنتج 3.7 مليار برميل سنوياً لمدة 70 عاماً

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>