الذهب يتراجع والدولار يتعافى

تواصل ـ وكالات:

انخفض الذهب، اليوم الثلاثاء، من أعلى مستوياته في شهرين، مع تقييم المستثمرين لأولى الخطوات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار سياساته، وتعافي الدولار من مستويات متدنية سجلها مؤخراً.

ودفع إعلان “ترامب” الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي أمس وغياب تفاصيل سياسته مستثمرين للجوء إلى الذهب كاستثمار بديل في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والمالية.

وارتفع المعدن إلى أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر خلال جلسة الثلاثاء قبل أن يبدد مكاسبه، بحسب “رويترز”.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 1135 بتوقيت “جرينتش” 0.4% إلى 1211.86 دولار للأوقية “الأونصة”، فيما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة بنفس النسبة إلى 1212 دولاراً للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2% إلى 100.340، وفي الجلسة السابقة بلغ المؤشر 99.899، مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من 7 أسابيع.