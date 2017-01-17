 «أمانة الرياض» تكشف حقيقة فيديو «الأغنام النافقة» بأحد المطاعم | صحيفة تواصل الالكترونية

«أمانة الرياض» تكشف حقيقة فيديو «الأغنام النافقة» بأحد المطاعم

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تواصل – بدر العبدالرحمن:

أوضحت أمانة منطقة الرياض ملابسات الفيديو المتداول الذي يُظهر شخصاً يسحب أغناماً نافقة، ويتهمه مصور الفيديو أنه ينقلها إلى أحد المطابخ، وذلك بجوار معبر الجمال على طريق الرياض سدير القصيم.

وأكدت الأمانة أنه تم التأكد والتحري عن المركبة واسم المطبخ، وتبين عدم صحة ما ذكر بأن المطبخ يستخدم الأغنام النافقة، مشيرة إلى أنه وفقاً لما جاء في الفيديو المتداول فقد تم البحث والتحري عن المعلومات الواردة، ومنها رقم السيارة بتعاون من إدارة مرور منطقة الرياض.

وأضافت أنه تم التوصل إلى موقع المطبخ والتحقق من مقطع الفيديو، حيث كشفت التحقيقات أن المطبخ لديه حوش للأغنام قريب من مخرج الجمال على طريق الرياض سدير القصيم السريع؛ ولكونها نافقة فقد تم ربطها وسحبها بالسيارة لرميها في ذلك الموقع، وجرى التأكد بأن المطبخ نظامي ويقوم بذبح الأغنام بشكل يومي بالمسلخ النظامي التابع لأمانة منطقة الرياض.

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