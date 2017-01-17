 نجران.. ملثمون يحاولون سرقة صراف آلي ويتبادلون إطلاق النار مع الأمن | صحيفة تواصل الالكترونية

نجران.. ملثمون يحاولون سرقة صراف آلي ويتبادلون إطلاق النار مع الأمن

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نجران.. ملثمون يحاولون سرقة صراف آلي ويتبادلون إطلاق النار مع الأمن

تواصل ـ نجران:

أعلن المتحدث الرسمي لشرطة نجران، النقيب عبدالله عشوي، فشل محاولة 3 ملثمين لسرقة أحد أجهزة الصراف الآلي في محافظة خباش اليوم الثلاثاء.

وقال عشوي: إنَّ الملثمين كانوا يستقلون سيارة “تويوتا شاص” موديل حديث، وعندما شاهدهم أصحاب المجمع أبلغوا الجهات الأمنية، وتمَّ التوجه فوراً إلى الموقع.

وأضاف عشوي: أن اللصوص لاذوا بالفرار عندما شاهدوا رجال الأمن، وقاموا بإطلاق النار تجاه دوريات الأمن، وعند ملاحقتهم ترجلوا من سيارتهم واستقلوا سيارة أخرى من نوع “تويوتا هايلوكس” موديل حديث ولاذوا بالفرار، ومازال البحث جارياً عنهم، بحسب “عكاظ”.

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