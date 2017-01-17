تركيا.. تلميذتان تتبرعان بالهدايا المدرسية ومصروفهما الشخصي لأطفال حلب

تواصل ـ وكالات:

في بادرة إنسانية نادرة قدمت تلميذتان في إحدى المدارس الابتدائية شرقي تركيا، الهدايا المدرسية التي حصلتا عليها بسبب تفوقهما الدراسي، وبالنقود التي جمعتاها من مصروفهما الشخصي؛ تبرعاً إلى أطفال حلب خلال مشاركتهما في الحملة التي نظمتها المدرسة للتبرع للنازحين في حلب.

وتبرعت التلميذة مريم بيليجي التي تدرس في الصف الثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد كمال غورغولو الابتدائية في ولاية وان شرقي تركيا، إلى الأطفال النازحين من حلب، بوشاح وقبعة وقفاز، تلقتها هديةً من معلمتها بسبب تفوقها الدراسي، فيما تبرعت زميلتها أسماء غونول بما جمعته في حصالتها من مصروفها الشخصي.

وقالت التلميذة مريم: “إنها تأثرت بما شاهدته على التلفاز من معاناة تعرض لها أطفال حلب؛ لذا سارعت للمشاركة في الحملة التي نظمتها المدرسة للتبرع لنازحي حلب، وقدمت الوشاح والقبعة والقفاز التي أهدتها لها مدرسة اللغة الإنجليزية بعد حصولها على درجة كاملة في امتحانها. وأكدت مريم أن أطفال حلب “إخوتنا وأصدقاؤنا، لا نريد لهم أن يشعروا بالبرد”.

وقالت أسماء: إنها حزنت كثيراً لما شاهدته على التلفاز، وفكرت في أنها كان يمكن أن تكون محل أطفال حلب؛ لذلك لم تتردد في التبرع بكل ما جمعته في حصالتها لمدة عام، لتخفيف معاناة أطفال نازحي حلب، وفقاً لـ”الأناضول”.

وأعربت معلمة اللغة الإنجليزية في المدرسة مريم جنكيز، عن تأثرها الشديد بما قام به تلامذتها، قائلة: إنها تحاول دائماً زرع صفة الرحمة في طلبتها.