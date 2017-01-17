الدفاع المدني: هيئة المساحة لم تثبت وقوع هزات أرضية بالطائف

تواصل – سامي الثبيتي:

أكد المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر الشريف، أنه لم يرد إلى إدارة الدفاع المدني، أي بلاغات استغاثة بشأن الأصوات العالية التي تشبه الهزة الأرضية.

وقال الشريف: ‘‘إن المركز الوطني للعمليات الموحدة، تلقى بلاغاً في الساعة ١٣:٣٨ بعد ظهر اليوم، من مواطنين في شرق الطائف في حي نخب، وحي القيم، والشهداء الجنوبية، ووادي وج يفيد بسماع دوي أصوات عالية، وتم نشر فرق الدفاع المدني في المواقع المذكورة، وقامت الدوريات بمتابعة كامل المنطقة ولم يتضح شيء.

وأوضح، أنه تم التواصل مع إدارة الشوون الصحية، والمستشفيات العسكرية والأهلية، ولم تفد بورود أي حالات إصابة إليها مرتبطة بهذه الحادثة – ولله الحمد – كما تم التواصل مع هيئة المساحة الجيولوجية واتضح عدم وقوع أي هزات أرضية.

وتابع المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني، أنه لم يرد أيضاً للدفاع المدني، أي استغاثة تستوجب التدخل، ولم ترد بلاغات عن إصابات أو أضرار في المنشآت، وما زالت دوريات السلامة تتابع المناطق المذكورة.