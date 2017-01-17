«البعيجان» إماماً لصلاة «الاستسقاء» بالمسجد النبوي

تواصل – خالد عبدالله:

أكد عبدالواحد الحطاب، المتحدث الرسمي في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أن إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان سيؤم المصلين في صلاة الاستسقاء.

وأضاف الحطاب أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ ستقام بمشاء الله تعالى الخميس صلاة الاستسقاء بالمسجد النبوي الشريف، في نحو الساعة 07:20 صباحاً.

ودعا الحطاب الله جلت قدرته أن يغيث البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما ينزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب.