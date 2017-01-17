الجبير: إيران تزرع الخلايا الإرهابية في المملكة والمنطقة

تواصل – الرياض:

قال وزير الخارجية عادل الجبير، إن إيران تزرع الخلايا الإرهابية في المملكة ودول المنطقة،

مؤكداً ضرورة أن تغير طهران من سياساتها وتلتزم بالقوانين الدولية وحسن الجوار.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك ايرولت: “حاولنا إقامة علاقات جيدة مع إيران لكنها تتمادى في التدخلات”، مؤكداً أن مواقف المملكة وفرنسا متطابقة إلى حد كبير جداً.

وثمن الجبير دور فرنسا التاريخي في لبنان ومواقفها تجاه الأزمة السورية والعراق، منوهاً إلى أن المملكة تدعم أي جهود لإخراج سورية من المأساة التي تعيشها اليوم.