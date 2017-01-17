«بيان» ختام «أستانة»: لا حل عسكري للأزمة السورية

تواصل – وكالات:

أعلنت دول تركيا، وروسيا، وإيران، في ختام مفاوضات مؤتمر ‘‘أستانة‘‘ بين المعارضة السورية ونظام بشار الأسد، أنه تم الاتفاق على عدم اللجوء للحل العسكري لإنهاء الحرب في سوريا.

وأكدت الدول الثلاثة في البيان الذي تلاه وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبدالرحمنوف، عقب انتهاء أعمال الاجتماع، التزامها الكامل بمبدأ وحدة أراضي سوريا، بحسب ‘‘روسيا اليوم‘‘.

وقال عبدالرحمنوف: ‘‘إنه تم التوصل لاتفاق حول إنشاء آلية ثلاثية تقوم بمراقبة نظام وقف إطلاق النار وضمان الالتزام الصارم به (من قبل أطراف النزاع)، ومنع أي استفزازات، وتحديد مدى تطبيقه‘‘.

وأضاف وزير الخارجية كازاخستان، أن الأطراف، التي وقعت البيان، اتفقت على السعي لتوحيد نظام وقف إطلاق النار عبر خطوات ملموسة، وعن طريق استخدام نفوذها على الأطراف، وذلك بالإضافة إلى التقليل من عدد الانتهاكات والعنف لأدنى حد ممكن.

واعتبرت روسيا وإيران وتركيا، أن أستانة منصة فعالة لإجراء مفاوضات بين أطراف الأزمة السورية، مؤكدين استعدادهم لمحاربة الإرهاب في سوريا بشكل مشترك.