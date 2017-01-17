خبراء التقنية: تطبيق معالج الصور «Meitu» يخترق المعلومات الشخصية

تواصل – وكالات:

انتشر تطبيق ‘‘Meitu‘‘ الصيني المتاح مجاناً لنظامي أندرويد وآي أو إس بسرعة البرق حول العالم، وأصبح أحد أشهر التطبيقات المختصة بمعالجة الصور وتحويلها إلى لوحات فنية مرسومة أو صور إنيمي رائعة لعام 2017.

ولكن، مع تنامي هذا الانتشار الهائل، تزايدت شكوك خبراء الأمن المعلوماتي حوله، نظراً لمجانيته ومميزاته الهائلة، فقاموا باختباره، وتبين أنه يجمع معلومات وبيانات المستخدم الشخصية ويرسلها إلى خادم الشركة عن قصد.

ووجد الباحثون في مجال الأمن المعلوماتي، أن التطبيق يجمع ويرسل كافة المعلومات الشخصية عن المستخدم من ضمنها هوية الهاتف الدولية ‘‘IMEI‘‘ إلى خوادم في الصين، وهذا يعني بحسب الخبراء، الاطلاع على كافة أنشطة المستخدم على هاتفه جملة وتفصيلاً، حيث يستطيع جمع الاتصالات الهاتفية وبيانات شبكة واي فاي اللاسلكية، وسجل الهاتف والتطبيقات وبيانات مواقع نظام ‘‘جي بي إس‘‘ بحسب موقع ‘‘ميرور‘‘ البريطاني.

ويعزى سبب انتشار هذا التطبيق حول العالم وولع المستخدمين به، لأدواته التحريرية المتميزة من فلاتر ومؤثرات أنيمي، وإزالة العيوب وتغيير لون العين وتخسيس الوجه والتعديل على الأنف والفم والحواجب، وتحرير الصور ومعالجتها في وقت قصير جداً وأداة تجميع أكثر من صورة، بالإضافة إلى الإطارات الجاهزة وإدخال النص.