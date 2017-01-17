«المدربون التقنيون» تقبل خريجي الاتصالات لمرحلة البكالوريوس

تواصل – واس:

كشف عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور صالح بن ناصر العندس عن قبول خريجي الكلية من قسم الاتصالات لمرحلة البكالوريوس في كلية المدربين التقنيين بالرياض الفصل القادم إن شاء الله.

جاء ذلك بعد لقاء العندس، اليوم الثلاثاء، مع عميد كلية المدربين التقنيين التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور محمد سالم الزهراني في مكتبه بمقر كلية الاتصالات بالرياض.

من جانبه أوضح الدكتور الزهراني أن معظم متدربي كلية المدربين التقنيين هم من خريجي الكليات التابعة للمؤسسة، مضيفاً أننا نتطلع لبناء شراكة قوية مع كلية الاتصالات والمعلومات لما يعود بالفائدة على الطرفين من جانب وعلى الوطن عموما من خلال الاستفادة من التجارب القائمة لديها.

وأكد أن كلية المدربين التقنيين تقوم وبصفة مستمرة بتحديث مقرراتها وتخصصاتها بما يتوافق مع سوق العمل السعودي ومعتمدة من الهيئات العالمية الأكاديمية.

وأشار أنه يتم قبول من تنطبق عليهم الشروط من خريجي الكليات التقنية وكليات الاتصالات ومعهد الإدارة وكلية الجبيل الصناعية وكلية ينبع الصناعية والدبلوم الجامعي أو ما يعادل الدبلوم.

وأضاف الزهراني أنه لا تزال إجراءات القبول جارية للفصل الدراسي القادم، علماً بأنه تقدم للكلية ما يزيد عن 1000 متدرب خلال الأيام القليلة الماضية وجار استكمال طلباتهم للالتحاق بالكلية، فيما يتم القبول في من المجالات التالية “تقنية الإنتاج‏ وتقنية المحركات وإلكترونيات وقوى كهربائية والميكاترونيك وهندسة نظم المعلومات وهندسة الاتصالات والشبكات”.