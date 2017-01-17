الخميس القادم.. «السديس» خطيب صلاة الاستسقاء في مكة

تواصل – خالد العبدالله:

تأسياً بسُنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في إقامة صلاة الاستسقاء، تعلن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ ستقام بمشيئة الله تعالي، بعد غدٍ الخميس صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام الموافق 28-04-1438هـ، في نحو الساعة 07:19 صباحاً.

وسوف يؤم المصلين، معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.