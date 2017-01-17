 «أمانة جدة» و«بنك التنمية» يبحثان تمويل المطعم المتنقل بـ250 ألف ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

«أمانة جدة» و«بنك التنمية» يبحثان تمويل المطعم المتنقل بـ250 ألف ريال

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«أمانة جدة» و«بنك التنمية» يبحثان تمويل المطعم المتنقل بـ250 ألف ريال

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

عقد معالي الدكتور هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة، صباح يوم الاثنين، بمقر الأمانة اجتماعاً مع سعادة الأستاذ عويض العصيمي مدير المشاريع ببنك التنمية الاجتماعية، وبحضور سعادة مساعد الأمين للبلديات الفرعية المهندس ناصر المتعب، وأعضاء لجنة شباب الأعمال المهندس فارس التركي والأستاذ ثامر الفرشوطي، وممثلي ملاك المطاعم المتنقلة الشيف عدنان يماني، والشيف سامر القحطاني، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم وتمويل مشاريع العربات المتنقلة عموما والمطاعم المتنقلة على وجه الخصوص.

وقدم أبوراس، الشكر للبنك على مبادرته باختيار أمانة محافظة جدة، كأول أمانة لتطبيق مبادرة البنك لتمويل هذه المشاريع، حيث تم التطرق لمبلغ التمويل الذي قد يصل إلى 250 ألف ريال للعربة الواحدة لكلا الجنسين، وللمواصفات وشروط أمانة محافظة جدة لاستخراج تراخيص العربات والمطاعم المتنقلة، والتي سيتم تزويد البنك بها للاستعانة بها عند البدء بقبول طلبات التمويل، كما تم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة التعاون المشترك بين الطرفين لتذليل العقبات التي يواجهها الشباب عند البدء بمشاريعهم.

الجدير بالذكر، أن أمانة محافظة جدة كانت السباقة في دعم مشاريع المطاعم المتنقلة، حيث تم التصريح لـ 24 عربة طعام متنقلة في محافظة جدة، كما تم تخصيص موقعا مميزا للمطاعم المتنقلة على كورنيش أبحر الجنوبية، الذي يحظى بإقبال كبير من زوار جدة.

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