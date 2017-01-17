ترامب: سنتعاون مع حلفائنا بالخليج لتطوير علاقات إيجابية في مجال الطاقة

تواصل – وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في خطته لقطاع الطاقة الأمريكي “على العمل مع حلفاء الولايات المتحدة بالخليج، من أجل تطوير علاقات إيجابية في مجال الطاقة، كجزء من الاستراتيجية ضد الإرهاب”.

وأطلق ترامب، في خطته بعنوان “خطة الطاقة: أميركا أولاً” وعوداً مرتفعة الطموحات، للقطاع الذي تصفه الخطة بأنه “جزء أساسي للحياة الأمريكية، والعنصر الرئيسي باقتصاد العالم” متعهداً بالاستفادة من “ثروة غير مستغلة في قطاع النفط الصخري الأمريكي، تقدر بنحو 50 تريليون دولار”، بحسب “العربية”.

ويبني الجمهوري ترامب على خطته للطاقة في بلاده وعدين آخرين، يحملان نفس القدر من التحدي، أولهما “رفع الأجور بقيمة 30 مليار دولار خلال 7 سنوات”، والوعد الثاني ضمن خطة الوظائف على مستوى الولايات المتحدة بخلق “25 مليون فرصة عمل في 10 سنوات”.

وتتطلب وعود ترمب المثيرة للجدل سياسياً واقتصادياً، تسريعا للحلول، والتي تبدو معقدة في أسواق النفط، إذ إن مواجهة النفط التقليدي، الذي تدور مستويات أسعاره في الوقت الحالي عند 50 دولاراً للبرميل، ومتوقع لها الصعود بالكاد إلى 60 دولاراً، ستتطلب من ترمب، ضخ جرعة إنعاش ضخمة من النفط الصخري.

وسيتعين على الرئيس الأمريكي تهيئة البيئة المناسبة لصعود الأسعار فوق 70 دولاراً للبرميل، وهو الحد الأدنى المقبول بحسب الخبراء، من أجل عودة إنتاج النفط الصخري ذي الكلفة العالية، والتي يتطلب بالضرورة، سعراً مرتفعاً لتحقيق الأرباح، وعودة الإنتاج المكلف، وضمان استعادة الاستثمارات الأكثر حذراً عقب الخسائر التي مني بها هذا القطاع على وجه التحديد.

ونجحت المملكة ودول منظمة أوبك و11 دولة أخرى من بينها روسيا، بالاتفاق على خفض إنتاج النفط التقليدي، إلى مستويات تجعل من الأسعار في حدود بين 50 دولاراً و60 دولاراً، بعد أن هوت الأسعار إلى مستويات سابقة وصلت إلى أقل من 30 دولاراً.