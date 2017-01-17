تحديد 17 جامعاً لإقامة صلاة الاستسقاء بـ«نجران»

تواصل – واس:

حدد فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران 17 جامعًا لإقامة صلاة الاستسقاء بعد غدٍ، بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، والتي من المقرر أن تُقام بمشيئة الله في تمام الساعة 6:56 صباحًا.

وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بنجران مرزوق بن عبدالله الرويس، أن الجوامع التي ستقام بها الصلاة هي جامع الإمام البغوي بحي الجامعة، وجامع الأمير عبدالعزيز بن فهد بحي الفهد الجنوبي، وجامع الإمام البخاري بالفيصلية، وجامع الزبير بن العوام في أبا السعود، وجامع الأمير مشعل بن عبدالله بالمشعلية، وجامع مجمع العنود بتصلال، وجامع الشيخ ابن باز بسائلة غزال، وجامع بنيان بن شويل بالحصينية، وجامع عمر بن عبدالعزيز بحي الفهد الشمالي.

وأضاف الرويس أن الجوامع التي ستقام بها الصلاة تشمل أيضاً جامع الشيخ عبدالرحمن المطرودي بالعريسة، وجامع نورة الدغيثر بشعب رير، وجامع خادم الحرمين الشريفين بالخالدية، وجامع عثمان بن مظعون بخباش، وجامع الأمير مشعل بن سعود بالمنخلي، وجامع الشافعي بحي الفهد الجنوبي، وجامع النور بالغويلا، وجامع الشيخ العسكري بالفيصلية، موضحاً أن الصلاة ستقام في تمام الساعة 6:56 صباحًا.