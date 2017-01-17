بعد ظهور «رفات عظام».. أمانة جدة توقف بناء «روضة أطفال»

تواصل ـ جدة:

أوقفت أمانة جدة مستثمر عن العمل في بناء روضة أطفال بأحد المواقع الاستثمارية وذلك بعد ظهور “رفات عظام” عند حفر خزان البيارة في الجزء الشمالي الغربي على بعد 7.5م من المبنى، وذلك حتى صدور فتوى في هذا الأمر.

وشكلت الأمانة لجنة من (محافظة جدة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمانة محافظة جدة، المحكمة العامة بجدة) للرفع لسماحة المفتي عن طريق المحكمة العامة بجدة، لإصدار فتوى شرعية في إنشاء روضة أطفال بأرض استثمارية.

وقالت الأمانة: “إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن تصريح الأمانة لأحد المستثمرين ببناء روضة أطفال على مقبرة، أن الموقع المطروح للاستثمار ليس معتمد مقبرة وإنما هو صك أملاك دولة عبارة عن جزء مخصص حديقة وجزء مخصص روضة أطفال”.

وأشارت إلى أنه قبل طرح الموقع للمزايدة الاستثمارية كان الموقع مستغل على الطبيعة كمواقف سيارات ولعدة سنوات، مؤكدة أن المزايدة الاستثمارية وإجراءات الترسية وتوقيع العقد تمت بموجب كروكي تنظيمي معتمد للموقع مدار البحث كروضة أطفال.

وأضافت أن المشروع تقريباً منتهي من البناء وخلال فترات أعمال حفر الأساسات والبناء والمتابعة لم يظهر أي آثار لمقبرة نهائياً، وعند حفر خزان البيارة في الجزء الشمالي الغربي اتضح ظهور رفات العظام وذلك على بعد 7.5م من المبنى.