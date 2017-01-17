 للأمهات.. نوم الرضع في غرفة الوالدين يحد من موتهم المفاجئ | صحيفة تواصل الالكترونية

للأمهات.. نوم الرضع في غرفة الوالدين يحد من موتهم المفاجئ

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للأمهات.. نوم الرضع في غرفة الوالدين يحد من موتهم المفاجئ

تواصل – وكالات:

نصح أطباء أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة نوم الأطفال الرضع في غرفة الأبوين خاصة في الستة أشهر الأولى من حياتهم على الأقل، لتقليل خطر حالات الوفاة المرتبطة بالنوم.

وقال الأطباء في توصيات نشرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ‘‘إن الخيار الأمثل هو أن يبقى الرضع في غرفة آبائهم خلال الليل لمدة سنة كاملة‘‘.

وتشدد التوصيات على ضرورة ألا ينام الرضيع على نفس السرير مع الآباء لأن هذا يزيد من خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضع، وأكثر مكان آمن ينام فيه الرضيع هو على سطح ثابت مثل سرير الأطفال دون أي حشايا لينة أو مخدات أو وسائد.

وأوضحت الدكتورة لوري فيلدمان ونتر، التي شاركت في وضع توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، أن النوم في نفس الغرفة ولكن ليس في نفس السرير، ربما يحد من خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضع بنسبة 50 في المئة.

وقالت عبر البريد الالكتروني إن النوم في نفس السرير ينطوي على خطر التعرض لمتلازمة الموت المفاجئ للرضع وهذا أهم بالنسبة للرضع الذين تقل أعمارهم عن أربعة أشهر والأطفال المبتسرين أو الذين ولدوا بأقل من الوزن الطبيعي.

وتشجع التوصيات الجديدة أيضا على التلامس المباشر بأسرع ما يمكن بعد الولادة بين الأم ووليدها للمساعدة في منع حدوث متلازمة الموت المفاجئ للرضع.

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