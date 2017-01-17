«جمرك الرقعي» يحبط محاولة عبور كويتي ممنوع من السفر بدولته

تواصل – سعود الخالد:

أوضح مدير عام جمرك الرقعي بمحافظة حفر الباطن، رحيم الحافي، أنهم أحبطوا محاولة تهريب شخص ممنوع من السفر في دولة الكويت، بالإضافة إلى محاولة تهريب مبالغ مالية بلغت 200 ألف ريال في عمليتين منفصلتين.

وأوضح أنه في المحاولة الأولى اشتبه المراقب الجمركي، في إحدى الشاحنات وبعد إنهاء إجراءاتها الجمركية تفاجئ بشخص يتجول بساحة الانتظار وبإيقافه أفاد أنه قدم من دولة الكويت مع قائد الشاحنة بقصد العبور بعد أن تم إخفاءه بسرير السائق داخل كابينة الشاحنة وبعد الاطلاع على بياناته، تبين أنه ممنوع من السفر في دولة الكويت وحاول الخروج بطريقة غير مشروعة.

وفي المحاولة الثانية، أضاف الحافي، أنه تم إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي بعد قدوم مسافر بقصد المغادرة سيراً على الأقدام، وبإنهاء إجراءاته الجمركية عثر بحوزته على مبلغ مالي مقداره 200.000 ريال مخبأة داخل الملابس التي يرتديها، ولم يتم الإفصاح عنه وبموجب المادة “14” من نظام مكافحة غسل الأموال يجب على كل مسافر سواء كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن 60.000 ريال الإفصاح عنها بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك.

وامتدح مدير عام جمرك الرقعي، الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الجمارك في سبيل منع دخول أي من الممنوعات إلى المملكة، والذي تمثل في إحباط العديد من محاولات تهريب الممنوعات عبر كافة المنافذ الجمركية.