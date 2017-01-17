طالب مسلم يرفض بيع موقعه الإلكتروني بملايين الدولارات

تواصل- وكالات:

رفض طالب بريطاني مسلم، عرضاً مغرياً قدمه مستثمرون أمريكيون يقضي ببيع موقع إلكتروني أنشأه على الإنترنت، أملاً في جني المزيد من الأموال.

وذكرت “ديلي ميل” البريطانية، أن محمد علي “16 عاما” ابتكر موقعاً لتوفير الأموال على الإنترنت، يعمل على عرض قائمة بأفضل الأسعار للمنتجات والخدمات.

ويعيش محمد علي، المنحدر من أصول باكستانية، في مقاطعة يوركشاير بشمال إنجلترا، وله سجل واسع في الابتكارات التقنية، حيث أطلق حينما كان يبلغ من العمر 12 عاماً، أول شركة له، واستطاع جني أرباح تزيد 60 ألف دولار، بعد أن صمم لعبة فيديو وتطبيقا خاصاً بسوق الأوراق المالية.

وكانت أحدث مشاريعه التقنية إطلاق موقع إلكتروني متخصص في العثور على أفضل الأسعار للمنتجات والخدمات بالتعاون مع مستثمر محلي.

وعقد محمد علي اجتماعا مع مستثمرين أمريكيين في لندن لبحث الاستثمار في مشروعه الجديد، إلا أنه فوجئ بعرض قدمه هؤلاء لشراء الموقع مقابل 6 ملايين دولار.

ورفض محمد العرض، عازيا ذلك إلى أن فكرة الموقع تساوي أكثر وقيمته ستزداد بمرور الوقت، وقال: “فكر فقط في الثروة التي سيجنيها الشخص الذي سيستخدم هذا الموقع”.