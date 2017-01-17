7 نصائح تقدمها «كفاءة» عند شراء أجهزة التكييف.. تعرف عليها

تواصل – واس:

لتوفير الكهرباء ومساعدة المواطنين على اختيار جهاز ذو كفاءة عالية، قدم المركز السعودي لكفاءة الطاقة ‘‘كفاءة‘‘، سبع نصائح رئيسية عند شراء أجهزة التكييف، منها ثلاث قبل إتمام عملية الشراء، وتتمثل في التالي:

1- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، بما لا يقل عن سبع نجمات لمكيف الاسبليت، وأربع نجمات لمكيف الشباك.

2- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.

3- كلما زاد عدد النجمات على بطاقة الكفاءة، زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في:

1- تثبيت درجة حرارة المكيف على (24 درجة مئوية).

2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.

3- تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين.

4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.

ويعمل المركز، ضمن منظومة مع عدة جهات حكومية تنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مضلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، حيث يأمل القائمون على البرنامج الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.