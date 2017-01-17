الخميس المقبل.. إقامة صلاة الاستسقاء في مصليات الأعياد والجوامع بالرياض

تواصل – واس:

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل، اتخذ فرع الوزارة في منطقة الرياض جميع الإجراءات الفنية والإشرافية والمالية لتهيئة مصليات الأعياد المكشوفة في أحياء مدينة الرياض وضواحيها، لصيانتها وتنظيفها وتسوية أرضيتها، وفرشها، وتأمين ما يلزمها من شبكة كهربائية وصوتية، لتكون مهيأة لاستقبال المصلين لهذه المناسبة المباركة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض عبدالله بن عبدالعزيز الناصر، أن صلاة الاستسقاء ستقام ــبمشيئة الله- في (22) مصلى من المصليات المكشوفة، إضافة إلى (227) جامعاً من الجوامع الكبيرة بمدينة الرياض وضواحيها، التي وافق على إقامة الصلاة فيها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تيسيراً على المصلين بمدينة الرياض وضواحيها، موضحاً أن صلاة الاستسقاء وسط المدينة ستقام ــبمشيئة الله- في جامع الإمام تركي بن عبدالله، بمنطقة قصر الحكم.