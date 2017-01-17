«البنتاجون»: واشنطن تُورِد صفقة «مناطيد مراقبة» للرياض بـ525 مليون دولار

تواصل ـ وكالات:

قال وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون ‘‘إن الولايات المتحدة ستبيع للكويت والمملكة، معدات دفاعية تقدر بنحو مليار دولار، تشمل عشرة مناطيد مراقبة للرياض، في إطار تعزيز التحالفات الأمريكية في الخليج‘‘.

وأشارت البنتاجون في بيان له أمس الاثنين، إلى أن وزارة الخارجية ستطلب من الكونجرس، وفق الإجراءات الإدارية المتبعة لمبيعات الأسلحة، الموافقة على حصول المملكة على عشرة مناطيد رصد (نظام كشف التهديد المتواصل)، المصنعة من قبل شركة ‘‘لوكهيد مارتن‘‘ إضافة إلى المعدات والتدريب لإتقان تشغيل تلك المناطيد التي تقدر بـ525 مليون دولار سعرُ تلك المناطيد، التي تسمح بالمراقبة والاستطلاع الجوي، بحسب ‘‘هافينجتون بوست عربي‘‘.

وقالت واشنطن: ‘‘إن هذه الصفقة ستُعزز أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، عبر تعزيز أمن حليف مهم ما زال قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط، في إشارة إلى الرياض‘‘.

وبالنسبة للكويت، تأمل وزارتا الدفاع والخارجية، أن يوافق الكونجرس على عقد بقيمة 400 مليون دولار لصيانة وتحديث مروحيات هجومية من طراز ‘‘أباتشي‘‘، سبق أن بيعت للقوات المسلحة الكويتية.

واعتبرت واشنطن، أن الكويت تلعب دوراً مهماً في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل ضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، من خلال توفير قاعدة ومدخل وعبور للقوات الأميركية إلى المنطقة.