استمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب هبوط الدولار وخفض الإنتاج

تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع انتعاش السوق بفضل هبوط الدولار الأمريكي وتخفيضات الإنتاج المعلنة من قبل أوبك ومنتجين آخرين، لكن نمو أنشطة الحفر بالولايات المتحدة سيحد على الأرجح من مكاسب النفط.

وبحسب رويترز، فإنه بحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا أو ما يعادل 0.7 % إلى 55.61 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 37 سنتا إلى 53.12 دولار للبرميل.

وقبع الدولار قرب أدنى مستوياته في سبعة أسابيع تحت ضغط مخاوف من تأثير سياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما قال وزراء يمثلون الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها خلال اجتماع في فيينا يوم الأحد إنه جرى تقليص الإنتاج بالفعل بواقع 1.5 مليون برميل من أصل نحو 1.8 مليون برميل يوميا اتفق عليها المنتجون.

وقالت برنشتاين للطاقة إن مخزونات النفط العالمية انخفضت 24 مليون برميل إلى 5.7 مليار برميل في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع السابق. لكن هذه الكميات تمثل 60 يوماً فقط من استهلاك النفط العالمي.