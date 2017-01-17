 باحثون: المُثلجات مُضرة لِمنظومة القلب والأوعية | صحيفة تواصل الالكترونية

باحثون: المُثلجات مُضرة لِمنظومة القلب والأوعية

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باحثون: المُثلجات مُضرة لِمنظومة القلب والأوعية

تواصل – وكالات:

توصل باحثون في أمريكا إلى أن تناول المثلجات “الآيس كريم” المُنتجة بطريقة صناعية، وإضافة شوائب غذائية عليها تخلق مشاكل في منظومة القلب والأوعية، بجانب الإصابة بالسرطان، خاصةً لِمن يعانون من الوزن الزائد، وازدياد الكولسترول في الدم، ومشكلات الكلى والمرارة “الحوصلة الصفراوية”.

ونصح الباحثون محبي المثلجات أن يعدوها بأنفسهم على أساس المكونات الطبيعية، شرط أن تحتوي الشوائب التي يمكن إضافتها إلى المثلجات على متعددات الفينول مثل “الجوز، اللوز، البندق، الكاكاو، الشوكولا”، وبالتالي تُفيد جسم الإنسان في حال تناولها بكميات معتدلة.

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