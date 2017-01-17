عضو شورى: الجمعيات الخيرية تعاني لتوفير الموارد المالية

تواصل – سعود الخالد:

بدأت صباح اليوم، الثلاثاء، جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، حيث ناقشت الجلسة التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً) للعام المالي ١٤٣٦ / ١٤٣٧هـ.

وقال عضو الشورى الدكتور عبدالله المعطاني إن الجمعيات الخيرية تعاني في إيجاد مواردها المالية، وأقترح تحويلها لجمعيات تنموية.

من جانبها، أكدت العضو الدكتورة نوره المري أن دور المؤسسات الإيوائية التابعة للوزارة يجب أن يكون أكبر من مجرد الإيواء ليشمل التوعية والتثقيف، متسائلة عن دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إيجاد الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، ودورها في تأهيل السجناء.

أما العضو الدكتورة أمل الشامان فتساءلت: هل تم حل جميع مشكلات الفقر حتى يتم تجاهله في تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟، بينما تساءل العضو الدكتور منصور الكريديس عن ما تم بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بالمشروع الوطني للتعامل مع مرضى التوحد.

وطالب الكريديس الوزارة بإحصاءات عن عدد المصابين بمرض التوحد وماذا قدمت لهم من خدمات، فيما قال العضو الدكتور ناصر الموسى إن التقرير لا يدل على قدرة الوزارة على تقديم خدماتها لشرائح المجتمع كافة وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتساءل العضو الدكتور عبدالعزيز الحرقان عن تواجد المحتاجين في الطرقات وطالبي الدعم المالي عبر وسائل التواصل على الرغم من كثرة الجمعيات الخيري، فيما اقترح تحويل الأسر المنتجة إلى مؤسسات ناشئة لتتمكن القطاعات الحكومية من التعامل معها ككيانات تجارية.