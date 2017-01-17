تخريب مسجد في كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

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ذكر الموقع الإلكتروني لتليفزيون “فوكس40” الأمريكي: إن الشرطة تحقق في تخريب مسجد بمدينة “ديفيس” في كاليفورنيا باعتباره جريمة كراهية.

ونقل عن إمام المركز الإسلامي في ديفيس “عمار شاهين” تصريحه: “إنني لو قلت إنني لست خائفاً، فهذا غير حقيقي، لأننا كلنا خائفون”.

وذكر الموقع أن رواد المسجد اكتشفوا التخريب صباح الأحد الماضي أثناء توجههم لأداء صلاة الفجر، ورصدت كاميرات المراقبة من قامت بعملية التخريب الساعة الثالثة وخمسون دقيقة قبل الفجر، حيث حطمت المخربة 5 أبواب زجاجية ونافذة واحدة ومزقت إطارات ومقاعد دراجات هوائية خارج المسجد ووضعت لحم خنزير على مقابض الباب.

وتحدث “شاهين” عن عدم معرفته بدافع المخربة من وراء مثل هذا التخريب، مؤكداً أن المسلمين لا يردون على الجريمة بجريمة أو الكراهية بكراهية، فالدين الإسلامي سلمي جداً.

وكشف الموقع عن أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها المسجد، حيث أرسلت رسالة كراهية وتهديد له في ديسمبر الماضي.

وعرضت منظمة “كير” الحقوقية في كاليفورنيا 1000 دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن المخربة التي تسببت في خسائر ما بين 5 إلى 10 آلاف دولار.