«اللحياني».. أكبر «طالب» يؤدي الاختبارات في المدارس الليلية بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

سجل المواطن ناصر وصيل اللحياني (55 عاماً) اسمه كأكبر دارس في مدارس تعليم الكبار بتعليم منطقة مكة المكرمة.

وبحسب “عكاظ”، فقد انتظم اللحياني في أداء اختبارات نهاية الفصل في الصف الثاني ثانوي/‏مسار أدبي، بالمدرسة الليلية الرابعة بثانوية فلسطين.

وقال اللحياني: إنه انخرط في الدراسة رغبة في الاستزادة من العلم والتحصيل، وليس طلباً لمنصب أو مهنة، مشيرا إلى أنه يرغب في إكمال دراسته الجامعية والحصول على درجة الدكتوراه.

وعبر عن سروره بمقابلة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي الذي استقبله بالبشاشة والابتسامة وبالعبارات التشجيعية التي زادت من عزمه وإصراره على مواصلة دراسته.