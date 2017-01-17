 جازان.. ضبط 1300 متسلّل و 180 سيارة تهريب | صحيفة تواصل الالكترونية

جازان.. ضبط 1300 متسلّل و 180 سيارة تهريب

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جازان.. ضبط 1300 متسلّل و 180 سيارة تهريب

تواصل ـ واس:

أحبطت دوريات المجاهدين في جازان خلال الفترة من 1 ربيع الأول إلى 21 ربيع الآخر الجاري تهريب 8566 ذخيرة حية وخمس قطع سلاح، والقبض على 1330 شخصاً من مختلف الجنسيات حاولوا التسلل لأراضي المملكة، و115 مهرباً في قضايا مختلفة، إلى جانب ضبط 180 سيارة استخدمت في محاولات التهريب.

وألقت الدوريات القبض على 762 مخالفاً وأحبطت تهريب 46.838 حزمة قات و60 بلاطة حشيش و28 حبة كبتاجون و11.910 لترات من المسكر، وضبط 61 قضية اشتباه.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بالمنطقة خالد عبدالله بن قزيز، أن المهربين يتبعون خططاً واستراتيجيات نوعية في كل عملية لتجاوز نقاط التفتيش الأمنية ودوريات المجاهدين، إلا أن تلك المحاولات تفشل في ظل الجهود الكبيرة لرجال الأمن. وأكد مواصلة دوريات فرع المجاهدين بجازان في جميع قطاعاته للتصدي لأي عمليات تهريب إلى داخل محافظات المنطقة أو باقي مناطق المملكة.

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