أمريكا.. السيارة المحترقة في المظاهرات المناهضة لـ«ترامب» مملوكة لمسلم

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كشف موقع “ريد ألرت بوليتكس” الأمريكي، أن السيارة “الليموزين” التي احترقت في المظاهرات المناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم تنصيبه في واشنطن مملوكة للمسلم محمد أشرف، صاحب شركة متخصصة في تقديم خدمة نقل الأفراد في الولايات المتحدة.

وقال أشرف: إنه لم يكن مؤيداً لـ”ترامب” خلال حملته الانتخابية، إلا أن مظاهرات الجمعة الماضية جاءت بنتائج عكسية تماماً، مضيفاً أن له وجهة نظر مختلفة مع “ترامب” ولا يتفق مع كثير من الأشياء التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي.

وأكد أشرف، أنه يعمل في هذا المجال منذ 25 عاماً، لكنها المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر له، مشيراً إلى أن خسارته لـ”اليموزين” تكلف شركته 70 ألف دولار، إذا لم يُغطِ التأمين الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب، بخلاف العمولة والفواتير الطبية لسائقه الذي تعرّض لجروح في يديه وذراعيه جراء تحطم زجاج السيارة ونقل للمستشفى.

وفي سياق متصل، قام أحد الأمريكيين بتدشين حملة جمع تبرعات لـ”أشرف” تستهدف جمع 20 ألف دولار جراء الأضرار التي لحقت بشركته، حيث استطاع جمع 5125 دولاراً من 150 فرداً في يومين.