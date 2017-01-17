 «الخطوط الحديدية» تُضيف خدمة تعديل و إلغاء الحجز إلكترونياً | صحيفة تواصل الالكترونية

«الخطوط الحديدية» تُضيف خدمة تعديل و إلغاء الحجز إلكترونياً

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«الخطوط الحديدية» تُضيف خدمة تعديل و إلغاء الحجز إلكترونياً

تواصل ـ خالد العبدلله:

أضافت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، خدمة “تعديل وإلغاء الحجز” التي تُتيح إمكانية تعديل أو إلغاء الحجز آلياً عبر موقعها على الإنترنت، وتطبيق الخطوط الحديدية “SRO”، مع إمكانية استعادة المبالغ المدفوعة عند إلغاء السفر، دون الحاجة لمراجعة مكاتب المبيعات في المحطات كما في السابق.

وتُعد الخدمة الإلكترونية الجديدة التي دشنتها “المؤسسة” أمس ضمن سلسلة خدمات تعمل الخطوط الحديدية على تطويرها وإضافتها حالياً تسهيلاً لعملائها للقيام بعمليات الحجز ودفع قيمة التذاكر إلكترونياً من خلال موقعها مباشرة، حيث دشنت “الخطوط” في وقت سابق خدمة السداد الإلكتروني.

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