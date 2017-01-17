 طُرق فعالة لتحسين قُدرة الجسم على امتصاص المغذيات | صحيفة تواصل الالكترونية

طُرق فعالة لتحسين قُدرة الجسم على امتصاص المغذيات

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طُرق فعالة لتحسين قُدرة الجسم على امتصاص المغذيات

تواصل ـ وكالات:

تلعب صحة الأمعاء دوراً مهماً في تحسين قدرة الاستفادة مما يحتويه الطعام، وذلك يتطلب الحرص على تجنّب الأطعمة الغنية بالسكر والمصنّعة لتأثيرها على عمل بكتريا الأمعاء وامتصاص المغذيات، وتتمثّل أبرز الطرق الفعّالة لتحسين امتصاص الجسم للمغذيات في الآتي:

1- البروبيوتك:

تناول البروبيوتك أو البكتريا الصديقة من شأنه إنتاج‏ إنزيمات تساعد الجسم على امتصاص المغذيات، ويثمثل اللبن “الزبادي” وشوربة الميزو والأعشاب البحرية، أفضل مصادر البروبيوتك.

2- الغلوتامين:

يُعد جدار الأمعاء بوابة عبور المغذيات من الجهاز الهضمي إلى مجرى الدم، ولتحسين وظائفه يجب تناول الأطعمة الغنية بالغلوتامين التي أهمها شوربة العظام، والبيض، والأطعمة البحرية والبقوليات.

3- الصوم:

امنح جهازك الهضمي فترات من الراحة ليقوم بتنظيف نفسه، تناول عشاء مبكراً من فترة لأخرى، وامتنع عن تناول الطعام حتى اليوم التالي.

4- المضادات الحيوية:

توقف عن تناول المضادات الحيوية غير الضرورية، كما أن حبوب منع الحمل ومضادات الحموضة تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص المغذيات.

5- التوتر:

يذكّر أن استمرار التوتر لفترات طويلة يحد من قدرة الجسم على الاستفادة من المغذيات، وعليك أن تمنح جسمك راحة من الضغوط كل شهر أو شهرين.

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