 «البنتاجون»: لا يوجد تنسيق مع روسيا لتنفيذ ضربات جوية في سوريا | صحيفة تواصل الالكترونية

«البنتاجون»: لا يوجد تنسيق مع روسيا لتنفيذ ضربات جوية في سوريا

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«البنتاجون»: لا يوجد تنسيق مع روسيا لتنفيذ ضربات جوية في سوريا

تواصل ـ وكالات:

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” إيريك باهون، وجود تنسيق مع روسيا لتنفيذ ضربات جوية في سوريا، وذلك على خلفية تصريحات لوزارة الدفاع الروسية بأن الولايات المتحدة قدمت إحداثيات لمواقع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن الجيش الروسي حصل أمس الأول على إحداثيات أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية قُرب بلدة الباب السورية من “الجانب الأمريكي” في التحالف الذي تقوده واشنطن لمحاربة داعش.

ونقلت وكالة “تاس” للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها “نتيجة لهذه العملية المشتركة فإنه جرى تدمير عدد من مستودعات الذخيرة، وتجمع لمقاتلي داعش، بحسب “رويترز”.

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