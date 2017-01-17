الأمم المتحدة: العنف شرّد 87 ألف روهنجي خلال 4 أشهر

تواصل – واس:

أعلنت الأمم المتحدة، يوم أمس، أن أعمال العنف في غرب ميانمار شردت 87 ألفًا من مسلمي الروهنجيا منذ شهر أكتوبر الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقريره الأسبوعي، إن “21 ألف شخص على الأقل نزحوا داخليًا في الجزء الشمالي من ولاية أراكان غرب ميانمار، نتيجة لأعمال العنف والانتهاكات الحقوقية التي ارتكبت مؤخرًا في حقهم”.

وأضاف التقرير أن “66 ألف شخص عبروا الحدود إلى بنجلاديش للأسباب نفسها”. وتعتبر ميانمار الروهنجيا “مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش” بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية المسلمة الأكثر اضطهادًا في العالم”. ومع اندلاع أعمال العنف ضد مسلمي الروهنجيا في يونيو 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، طلبًا للأمن.