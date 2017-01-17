وزير خارجية فرنسا يصل المملكة لتأكيد شراكة الرياض وباريس

تواصل ـ وكالات:

وصل وزير الخارجية الفرنسى جان مارك آيرلوت، أمس الاثنين، إلى المملكة، لتأكيد “الشراكة الاستراتيجية” بين الحلفاء، مع تزايد المخاوف الأوروبية حيال السياسات الخارجية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حيث يتوقع أن يلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها: إنّ آيرلوت، الذى يقوم بأول زيارة للمملكة، سيناقش القضايا الإقليمية الرئيسية خاصة الأوضاع فى اليمن والعراق وليبيا وسوريا، فيما يلتقي نظيره عادل الجبير، مؤكدةً أنّ الزيارة تأتي لتأكيد الشراكة الاستراتيجية التى تجمع البلدين.

ويزور آيرلوت صباح اليوم الثلاثاء موقع بناء مشروع مترو الرياض السريع البالغة كلفته 22,5 مليار دولار الذى تشارك فيه “الستوم” الفرنسية، كما يلتقى عددا من قادة الأعمال السعوديين.