«التعليم» تحظر إبلاغ نتائج الطلاب هاتفياً أو شفوياً

تواصل – الرياض:

وجهت وزارة التعليم بحظر إبلاغ الطالب نتيجته أو مواد إكماله هاتفيا أو شفويا إلا في الضرورة القصوى، ولا يعتمد عليها كنتيجة رسمية.

وقالت مصادر إن توجيهات وزارة التعليم تضمنت عدم وضع أي صور شخصية للطلاب على وثائقهم، على أن يمكن للطالب أو ولي أمره الاطلاع على نتيجته إلكترونيا في نظام نور.

وبينت أنه إذا لم يتمكن الطالب من الحضور لاستلام الإشعار وكشف الدرجات، فيحضر من ينوب عنه من أقاربه.

وقالت إنه يجب قبل تسليم نائب الطالب التأكد من شخصية المستلم، وتدوين اسمه، وعنوانه، ورقمه، وكذلك رقم وتاريخ هويته، ثم يوقع ويؤرخ الاستلام في سجل التسليم مع إرفاق صورة من الهوية.