«العدل»: إنهاء أزمة دفاتر «المأذونين» خلال الأسبوع الجاري

تواصل – الدمام:

تعهدت وزارة العدل، بإنهاء أزمة دفاتر العقود والضبط لكافة المأذونين في المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الجاري، مؤكدةً أن الأزمة لن تتكرر مستقبلاً.

وأعلن مصدر في فرع الوزارة بالشرقية، أن “العدل” تعاقدت مع إحدى المطابع لطباعة الدفاتر وتوفيرها بعد نفاد الكميات، فيما سيتم الاستغناء تماما عن العقود والضبوط اليدوية بمجرّد الانتهاء من المشروع الإلكتروني.

وكان عدد من المأذونين قد اشتكى من عدم توفر دفاتر العقود والضبط في عدد من المناطق من بينها المنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية، بحسب “عكاظ”.