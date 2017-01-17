 «الإنذار المبكر» يتوقع أتربة ورؤية غير جيّدة على عدة مناطق | صحيفة تواصل الالكترونية

«الإنذار المبكر» يتوقع أتربة ورؤية غير جيّدة على عدة مناطق

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«الإنذار المبكر» يتوقع أتربة ورؤية غير جيّدة على عدة مناطق

تواصل ـ خالد العبدلله:

توقع النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تشهد منطقتي الرياض والمدينة المنورة اليوم الثلاثاء ـ بمشيئة الله ـ، أتربة وغبار بسبب نشاط الرياح السطحية.

وأوضح نظام الإنذار المبكر، أنّ حالة من الضباب ستشهدها منطقة عسير بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، لإضافةً إلى رياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب في رؤية غير جيّدة بسبب العوالق الترابية، وتصل الرؤية الأفقية إلى أقل من 3 كلم خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما نبّه إلى موجة أتربة مثار ستضرب منطقة نجران، مما يترتب عليها تدني في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كلم بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وذكر “الإنذار المبكر”، أن منطقة الباحة ستشهد رياح نشطة وأتربة مثارة ورؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وقد تصل الرؤية الأفقية إلى أقل من 3 كلم خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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