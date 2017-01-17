 استمرار احتجاز مواطنين في القاهرة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية | صحيفة تواصل الالكترونية

استمرار احتجاز مواطنين في القاهرة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية

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استمرار احتجاز مواطنين في القاهرة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية

تواصل – متابعات:

جدد عبد الإله الشبرمي، المحتجز مع شقيقه «عبدالله» في القاهرة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية التاكيد على توقيفهما ومنعهما من السفر منذ 65 يوما من قبل السلطات المصرية.

وبحسب “عكاظ”، قال الشبرمي: «للأسف مازلنا عالقين في مصر.. حتى الآن لم يتخذ النائب العام المصري قراراً بالموافقة على سفرنا».

وأضاف الشبرمي أنه وشقيقه عبدالله على تواصل دائم مع سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر ومع المحامي والمستشار القانوني للسفارة.

وكان المواطن “عبدالله الشبرمي” قد خضع إلى عملية زراعة كلى في مصر من متوفى، وهو ما اعتبرته السلطات المصرية اتجارا بالأعضاء البشرية وقررت منعهما من السفر.

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