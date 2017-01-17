 وفاة شاب وإصابة 6 آخرين في انقلاب مركبة بالطائف | صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة شاب وإصابة 6 آخرين في انقلاب مركبة بالطائف

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وفاة شاب وإصابة 6 آخرين في انقلاب مركبة بالطائف
تواصل – سامي الثبيتي:

توفي شاب وأُصيب خمسة آخرون، قبل قليل، بعد تعرض مركبة من نوع فورد لحادث انقلاب على طريق وادي وج في الطائف.

وصرح المتحدث باسم هيئة الهلال الاحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن الحادث، وبدورها وجهت خمس فرق إسعافية وفرقتين تدخل سريع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وأضاف الثبيتي أنه عند وصول الفرق اتضح وجود سبع حالات بالموقع إحداها انتقلت إلى رحمة الله وعلى ضوء ذلك تم تقديم الخدمة الاسعافية لبقية المصابين والانتظار لحين تم تحرير المحتجزين في المركبة.

وأضاف الثبيتي، أنه تم توجيه خمس إصابات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وإصابة إلى مستشفى الأمير منصور العسكري حيث تراوحت الإصابات بين متوسطة إلى بليغة.

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