«المنجد»: الهجمات الالكترونية حرب على المسلمين ومواجهتها نوع من «الرباط»

تواصل – سامي الثبيتي:

أكد الداعية محمد صالح المنجد، المشرف العام على موقع الإسلام سؤال وجواب، أن الهجمات الإلكترونية على المواقع الحيوية في بلاد المسلمين هي نوع من الحرب التي يشنها الأعداء علينا، مستشهداً بقول الله تعالى: (ودّوا ماعنتم) أي ماشقّ عليكم وأضرّ بكم.

وأوصى المنجد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بضرورة مقابلة موجة الهجمات المنسقّة من الأعداء على المواقع الإلكترونية الحيوية في بلاد المسلمين بالحذر كما أمرنا الله في كتابه الكريم: (خذوا حذركم).

وتابع “احتساب خبراء مكافحة الاختراق من أهل الإسلام في تحصين المواقع الحيوية التي تحمي الحقوق العامة والخاصة للمسلمين وصد الهجوم عليها واجب له ثوابه”.

وأضاف المنجد، أن المرابطة على الثغور الإلكترونية التي يتسلل منها الأعداء لاستهداف المصالح الحيوية للمسلمين وتعطيلها هو نوع من الرّباط الذي يُحتسب فيه الأجر.

يذكر أن المملكة تعرضت مؤخراً لعدة هجمات إلكترونية استهدفت مواقع بعض الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية، وهي برمجيات خبيثة تضر بالمعلومات والملفات وتستهدف مسحها، وذلك حسبما أوضح المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.