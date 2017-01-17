خبيرات: تعاون «حضارة» و«المنظمات النسائية» يصب في صالح قضايا المرأة

تواصل – هياء الدكان:

علقت الباحثة في شؤون المرأة، سيدة محمود على احتضان مؤسسة حضارة للمكتب التنفيذي للرابطة العالمية للمنظمات النسائية الإسلامية، قائلة ‘‘أرى أن هذا إنجاز رائع يعبر عن ثقل الجهتين، ولم يأت من فراغ بل من نجاحات سابقة لكليهما، وأرى أنه خطوة على الطريق الصحيح، فكثير من الاتهامات التي تُوجه للمؤسسات الإسلامية والنسائية على وجه الخصوص بأنها تعمل باستقلال عن بعضها البعض رغم تقاطع أهدافها سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي، ومن ثم فإن هذه الشراكة تبدد هذه المزاعم وتدحض هذه الاتهامات‘‘.

وكشفت عن تفاؤلها بمرحلة جديدة، مرجعة ذلك للإمكانات لدى مؤسسة حضارة وإمكانات الرابطة العالمية للمنظمات النسائية الإسلامية، لا ينكرها إلا مكابر فما بالهما بعقد الشراكة، مؤكداً أن الناتج سيكون قوياً، ككيان قوي قادر على إحداث نقلة نوعية وتغيير حقيقي لصالح النساء من خلال رؤية موضوعية واستراتيجية للعمل في إطار المرجعية الإسلامية.

وأضافت، أن شراكة بهذا الحجم تفتح لنا الباب على مصراعيه لطرح قوي لقضايا المرأة للنقاش من داخل المنظومة القيمية الإسلامية في ضوء مستجدات العصر، ومحاولة معالجة القضايا الراهنة للنساء، القضايا الحقيقية لا المفتعلة، وذلك من خلال وسائل عديدة أبرزها عقد ندوات دورية تربط قضية الأسرة بقضية الأمة، على أن تستمد منهجها من التصور القرآني الشمولي لقضايا الإنسان.

من جهات أكدت عضوة هيئة التدريس بجامعة أم القرى د.حياة باأخضر، التقاء وشراكة المؤسسات غير الربحية من دول متعددة يعني تعدد الطرح النافع كما تعني ‏الشراكات التعاون والتنسيق بتكامل فجهة تدعم ماليا وأخرى معرفيا وثالثة دعاية ورابعة إعلام وخامسة تكثير سواد وهكذا.

وأضافت، نأمل من الشراكة، استثمار جهود من يتعاون معهم ولهم جهودهم في طرح المقترحات الفاعلة عبر مجلس شورى له حظه الاعتباري وليس الصوري بإشراكه في صنع القرارات القوية، وعقد ملتقيات علمية نسائية مؤثرة نصف سنية أو سنوية، خروج جامعة علمية عالمية تدعم التخصص المعرفي بالشأن النسائي.

وتابعت، نأمل بناء قواعد معلومات عالمية للمنظمات النسائية الإسلامية والمتعاونة معها من غير المنظمات الإسلامية، وبناء إعلامي مؤسسي نسائي هادف متميز نشارك فيه.