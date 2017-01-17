 بعد تنصيب ترامب.. كاليفورنيا تطالب مجدداً بالانفصال عن أمريكا | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد تنصيب ترامب.. كاليفورنيا تطالب مجدداً بالانفصال عن أمريكا

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بعد تنصيب ترامب.. كاليفورنيا تطالب مجدداً بالانفصال عن أمريكا

تواصل – وكالات:

جدد تنصيب رجل الأعمال الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة رسميا، مطالبات بعض سكان كاليفورنيا بدولة مستقلة والانفصال عن أمريكا.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إبسوس” أن واحدا من بين كل ثلاثة من سكان كاليفورنيا يؤيد انفصال أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان سلميا عن الاتحاد.

وجاءت نسبة التأييد البالغة 32 % أعلى بكثير عن المرة السابقة خلال استطلاع مماثل لسكان كاليفورنيا عام 2014 حيث أيد الانفصال 20 % من المشاركين، ويبلغ عدد سكان كاليفورنيا 39 مليون نسمة وهي صاحبة سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

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