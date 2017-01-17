 «العيسى»: «فطن» سينطلق إلى آفاق جديدة برئاسة ولي العهد | صحيفة تواصل الالكترونية

«العيسى»: «فطن» سينطلق إلى آفاق جديدة برئاسة ولي العهد

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«العيسى»: «فطن» سينطلق إلى آفاق جديدة برئاسة ولي العهد
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

قال وزير التعليم، نائب رئيس مجلس أمناء ‘‘فطن‘‘، الدكتور أحمد بن محمد العيسى: ‘‘إن البرنامج الوقائي سينطلق إلى آفاق جديدة برئاسة سمو ولي العهد محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ورفع العيسى شكره وتقديره لسمو ولي العهد؛ على تفضل سموه برئاسة مجلس أمناء (فطن)‘‘ مؤكداً تنفيذ التوجيهات السامية التي من شأنها وقاية الطلاب والطالبات، وتقديم رسالتهم الوطنية للعالم أجمع؛ تحقيقاً لشعار (فطن لجيل آمن).

وأضاف، عبر حسابه على ‘‘تويتر‘‘: أتقدم إلى مقام سمو ولي العهد بالشكر والتقدير على موافقته برئاسة مجلس أمناء البرنامج الوقائي (فطن) الذي سينطلق إلى آفاق جديدة برئاسة سموه.

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