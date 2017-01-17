 «التدريب الأهلي» تدعو للإبلاغ عن ممارسي العلاج بالطاقة | صحيفة تواصل الالكترونية

«التدريب الأهلي» تدعو للإبلاغ عن ممارسي العلاج بالطاقة

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«التدريب الأهلي» تدعو للإبلاغ عن ممارسي العلاج بالطاقة

تواصل – سعود الخالد:

دعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في ‘‘التدريب الأهلي‘‘ المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الممارسين لنشاط العلاج بالطاقة، أو التدريب عليه في المملكة.

وحثت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها بـ‘‘تويتر‘‘ للتبليغ عن الممارسين لنشاط العلاج بالطاقة، أو التدريب عليه، يمكنكم مراسلتنا من خلال هذا الرابط‘‘ أو الايميل gdpci@tvtc.gov.sa.

وكانت المؤسسة قد حذرت في تعميم وزعته على معاهد، ومراكز ومنشآت التدريب الأهلية، بعدم التدريب أو ممارسة أي نشاط مرتبط بالعلاج بالطاقة ‘‘الريكي‘‘، ومنع استيراد، أو فسح، أو عرض الكتب والمواد السمعية والمرئية المتعلقة بنشاط العلاج بالطاقة، أو التدريب عليها.

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