 وادي الدواسر تمد الأسواق المحلية بثمار «العبري» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

وادي الدواسر تمد الأسواق المحلية بثمار «العبري» (صور)

0
وادي الدواسر تمد الأسواق المحلية بثمار «العبري» (صور)

تواصل – واس:

بدأ مزارعو محصول العبري في محافظة وادي الدواسر في جني ثمرة العبري، وتسويقها داخل المحافظة وخارجها بأنواعها الثلاثة: البايون، واليوشن، والباي بي، حيث شهدت المزارع هذا العام إنتاجاً وفيراً، ووصل سعر الكيلوجرام الواحد من العبري من نوع البايون إلى 8 ريالات، بعد أن كان 5 ريالات العام الماضي.

وعزا المزارع ناصر محمد الدوسري زيادة الإنتاج هذا العام إلى فضل الله تعالى، ثم زيادة المساحة والأشجار المزروعة في الفترة الأخيرة، بجانب الخبرة التي أصبحت لدى المزارعين والمستثمرين مع عدم إصابة المحصول بأي شيء من العوائق الطبيعية التي يتعرض لها المحصول من موسم إلى آخر ومن أهمها: ذبابة السدر البيضاء، والبق الدقيقي، وحشرة السدر القشرية، وأكاروس العنكبوت الأحمر.

وأوضح المزارع مسفر بن مبارك الدوسري: أن مزرعته تحتوي على 3000 شجرة منتجة، وقد باعها جملة على أحد المسوقين بمبلغ 200 ألف ريال، فيما يشير المزارع محمد حمد الدوسري إلى أنه باع محصول مزرعته التي تبلغ عدد أشجارها 1100 شجرة بمبلغ 85 ألف ريال.

ومن جانبه، أوضح أحد باعة العبري في أحد محال بيع الفواكه والخضروات في وادي الدواسر: أنه يعتمد في البيع على العابرين بالمحافظة باتجاه الرياض أو منطقة عسير في جنوب المملكة، مبيناً أن محافظة وادي الدواسر تنتشر فيها أشجار العبري التي يفوق إنتاج الواحدة منها 100 كيلو جرام.

000-4843376431485075092865 000-6051158511485075090621 000-3828917771485075075662 000-4963024271485075072381 000-4857952041485075067274 000-1265608341485075107052 000-3554893181485075102795 000-5512983081485075100595 000-1468404391485075098872 000-232508931485075095051 000-4033416431485075113370 000-3372024311485075112415

شاهد ايضا

ابنة حميدان التركي: أول مرة نسمع صوت والدنا بهذا الحزن (فيديو)

ابنة حميدان التركي: أول مرة نسمع صوت والدنا بهذا الحزن (فيديو)

خادم الحرمين والقوات المسلحة.. تطوير مستمر وقرارات تاريخية

خادم الحرمين والقوات المسلحة.. تطوير مستمر وقرارات تاريخية

«ترامب» يسحب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي

«ترامب» يسحب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي

14 مركزاً صحيّاً يحصل على شهادة الاعتماد من «سباهي»

14 مركزاً صحيّاً يحصل على شهادة الاعتماد من «سباهي»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>