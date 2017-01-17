الجيش اليمني يعلن «المطمة والزاهر» بالجوف مناطق عسكرية مغلقة

تواصل – واس:

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، مديريتي المطمة، والزاهر، والمناطق المتبقية من مديرية المتون في محافظة الجوف، مناطق عسكرية، ودعت السكان للانتقال إلى مناطق آمنة.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن قائد المنطقة اللواء الركن أمين الوائلي، قوله: ‘‘إن هذا الإعلان يهدف إلى تمكين الأطفال والعوائل والساكنين من الانتقال إلى مناطق آمنة؛ حفاظاً على سلامتهم بعيداً عن خطر الميليشيا الانقلابية التي تتعمد استخدامهم دروعاً بشرية، فضلاً عن تخزين الأسلحة وسط المنازل‘‘.

وأضاف الوائلي: أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، تتقدم نحو النصر في مختلف جبهات القتال بمحافظة الجوف وسط انكسار الميليشيا الانقلابية، وتكبدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأوضح قائد المنطقة: أنه تم تحرير عدة مواقع خلال اليومين الماضيين، من أهمها موقع الأجاشر، والمعو، وعرق أبو داعر، في جبهة الخب والشعف، وقد قُتل وجُرح خلالها العشرات من الميليشيا الانقلابية، فضلاً عن استعادة عدد من الأسلحة، والأطقم، وإعطاب آليات أخرى، ولا يزال التقدم مستمراً في المتون، والمصلوب، والغيل.