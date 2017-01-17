«ترامب» يسحب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي

تواصل – وكالات:

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي والتي تعد ثقلاً موازناً للنفوذ التجاري المتنامي للصين.

جاء هذا بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً بتنفيذ قرار الانسحاب من الاتفاقية في خطوة وصفها بأنها ‘‘عظيمة للعامل الأمريكي‘‘ بحسب ‘‘سكاي نيوز‘‘.

وانتقد ترامب هذه الاتفاقية أثناء حملته الانتخابية، واصفاً إياها ‘‘بالاتفاقية الرهيبة التي تنتهك مصالح العمال الأمريكيين‘‘، ووعد باعتماد السياسة الحمائية للدفاع عن الوظائف الأمريكية أمام المنافسة الصينية، أو المكسيكية منخفضة التكلفة.

وتضم الاتفاقية بلدان: بروناي، وشيلي، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وأستراليا، وماليزيا، وبيرو، وفيتنام، واليابان، وكندا، والمكسيك، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى إلغاء التعريفة الجمركية بين الدول الأعضاء.