قريباً.. مازدا تطلق سيارتها الجديدة «MX-5 RF» بسقف صُلب

تواصل ـ وكالات:

كشفت عملاق صناعة السيارات اليابانية، شركة مازدا عن إطلاق سيارتها MX – 5 RF الجديدة المزودة بالسقف الصُّلب، في الأسواق العالمية بدءاً من فبراير القادم.

وأوضحت مازدا أنها قامت باستبدال السقف القماشي بسقف صُلب قابل للطي بتصميم Fastback على غرار سيارة بورشه 911 Targa، حيث تظل الدعامات الخلفية بجسم السيارة والزجاج الخلفي في مكانها.

وأكدت الشركة أن مزايا السقف الجديد لا تقتصر على منح السيارة إطلالة مميزة فحسب، بل إنه يجعلها صالحة للاستعمال طوال العام. ويمكن استعمال السقف بشكل كهربائي؛ حيث يمكن فتح السقف أثناء السير بسرعة 10 كلم/س في غضون 13 ثانية، ولا يؤثر ذلك بالسلب على سعة صندوق الأمتعة، التي تبلغ 127 لتراً.

وتأتي سيارة مازدا MX – 5 RF الجديدة مجهزة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 0ر2 لتر، وبقوة 118 كيلووات/160 حصاناً، وتنطلق بسرعة قصوى تبلغ 215 كلم/س، وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك الوقود يبلغ 4ر6 لتر/100 كلم؛ وهو ما يعادل 149 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.